隨著秋冬涼意漸起，超商相關食飲也陸續進行菜單換季，7-ELEVEN觀察到入冬泡麵相關結構業績可較其他季節成長2成，且每到秋冬換季之際，民眾對於具有飽足感、濃郁風味的熱食喜好增加，7-ELEVEN下半年首波聚焦「名店共同開發」策略，與米其林燒鳥餐廳、知名燒肉專門店、人氣拉麵店等名店跨界聯名，集結便當、加熱飯糰、三明治、家庭料理、泡麵、飲料、沖泡飲等共7大商品結構，推出一系列強調季節食感的商品，掌握秋冬美食的「濃郁風味」核心，打造充滿「暖系食感」的商品提案，預計帶動相關類別業績成長1成以上。

台灣7-ELEVEN以「創新」、「精業」、「整合」三大策略深耕在地，第3季持續穩健展店、店數已突破6800店，推升單季合併營收達825.31億元，季增6.37%，創下單季歷史新高，營業毛利為283.74億元，季增8.59%，單季合併毛利率為34.38%，季增0.7個百分點，營業淨利為39.03億元，季增11.41%，營業淨利率為4.73%，季增0.22個百分點，稅後盈餘為30.36億元，季增18.89%，單季每股盈餘為2.92元。

統一超今年前3季合併營收為2355.92億元，年成長9.76%，受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收；前3季合併稅後淨利約98.51億元，年成長14.51%，歸屬於母公司稅後淨利約84.11億元，年成長15.01%，每股盈餘為8.09元，為歷年同期次高。