小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。流通業繼全聯併大潤發、統一超併家樂福之後再爆震撼彈，超商老三萊爾富低調改朝換代，創辦人光泉牧場汪家不僅股權轉讓，且全面撤出萊爾富經營層，最新公司資料已由原大股東聯邦投資代表李文明擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜升任總經理，目前組織進行整合中，萊爾富回應，公司一直採專業經理人制，董事股權轉移、營運則不受影響。

【1】萊爾富改朝換代 光泉汪家撤出經營

Hi-Life萊爾富超商是光泉牧場汪家在1989年創立，為國內唯一本土全資的便利商店，儘管一開始不被集團看好，但在轉虧為盈之後，加上超商事業榮景可期，2003年光泉汪家在萊爾富經營權上，曾爆發出叔姪不合事件，當時更因三房出清光泉牧場、食品與萊爾富持股予同業統一集團而震撼乳品業界，十年後統一出清萊爾富持股，2015年第三代已全面掌控萊爾富經營權，二房三代汪亦祥為萊爾富董事長，大房三代汪裕豐任總經理，至今年為止萊爾富資歷均超過30年已屆退休，而汪家第四代在萊爾富任職不多，也趁此次股權轉讓離開萊爾富。

【2】MSCI半年度調整 3投顧點將

MSCI明晟指數成份股半年度調整預估9～15日間公布，並於月底盤後生效，由於外資與許多基金、ETF按MSCI權重做投資，對個股波動與影響相當，台新、兆豐、萬寶等三家投顧一致認同，世芯-KY（3661）、台光電（2383）、奇鋐（3036）、文曄（3017）等四檔可望納入成份股。

【3】11/27起盤中零股交易 撮合縮短至5秒

盤中零股縮時報價，為台股再引年輕新活水。證期局主秘尚光琪2日宣布，為提升盤中零股交易資訊的即時性，11月27日縮短盤中零股試算行情資訊揭露間隔時間，由現行10秒縮短為5秒。

【4】主席鮑爾：目前不考慮降息

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨發布最新決策，如預期維持「鷹式暫停」利率連二凍，但政策聲明強調經濟意外強勁，仍對進一步升息敞開大門。主席鮑爾表示目前不考慮降息。

【5】新債券天王：龐大利息支出恐引爆金融危機

「新債券天王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）1日示警，隨著美國經濟進一步惡化，並在明年跌入衰退，預期利率將隨之下滑。

雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克受訪時預期，美國經濟在明年上半年陷入衰退，相信利率將會下滑。他表示，「倘若經濟走疲，聯準會的降息幅度就不只是50個基點，而是200個基點。」此外，龐大的利息支出可能引發下一次「金融危機」。