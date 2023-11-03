陰莖上有時會發現疑似痘痘的小腫塊，不過未必就是痘痘，有時也會有擠半天擠不出東西的時候，可能是其他疾病所造成。泌尿科沅京診所院長鄭隆峯指出可能原因，也建議民眾若是觀察許久沒見好轉，盡早檢查了解原因為佳。

●陰莖上有痘痘？是什麼？醫指常見各種可能原因

鄭隆峯院長表示，陰莖包皮上的皮膚如身體各處皮膚，也會產生皮膚疾病，較常見的如：主要因毛囊阻塞所形成俗稱青春痘的「毛囊炎」，會稍微大顆一些。而脂囊腺阻塞的「脂囊瘤」則摸起來稍軟，感覺得到一顆軟物存在。較小顆的也可能是珍珠瘤，是慢性發炎所造成。傳染性疾病則可如菜花、單純性皰疹等。

癌症方面，陰莖癌相當少見，但也不無可能。形成的原因主要可包括HPV感染、長期未妥善清潔等，症狀也會出現腫塊。而近些日子會使患者身體長出皮疹的猴痘，在陰莖上也可能出現影響。

●發現陰莖上長東西別亂擠，避免傷口感染或延誤就醫

發現陰莖上有疑似痘痘的東西，不少民眾都會嘗試擠破，鄭隆峯院長建議別亂擠，若要擠是可以嘗試推擠，但不要硬擠或摳破，以避免形成傷口或造成細菌感染。

如果要自己擠：

一般而言，皮膚上的痘痘若要擠，通常是「吹彈可破」，輕輕一擠便可以擠掉，皮膚科醫師也普遍建議以兩支棉花棒進行。若無法，可能正代表著痘痘尚未成熟，或是其他疾病，多留意為佳。

如果想自行擦藥：

民眾也可能塗抹一般家用常備外用藥，例如痘痘藥、小護士、外傷藥等。鄭隆峯院長表示，若確定是痘痘自然可以使用痘痘藥。小護士則一般而言有助止癢、緩解發炎，但對痘痘益處並不大，且不適合擦在傷口上。外傷藥膏通常主要成分是抗生素，是有利傷口修復或避免感染的。

不過若是其他疾病所引起，自然還是得對症下藥才行。因此若嘗試沒用還是建議檢查了解原因。

●陰莖上長東西要再觀察嗎？醫指３情況早檢查不要拖！

鄭隆峯院長指出，雖然陰莖上疑似痘痘的腫塊，確實大多是真的痘痘，不過就算是真的痘痘硬擠或摳破也還是有造成感染的風險；其他疾病也可能惡化；陰莖癌少見但若拖著不理也是會影響生命安全。

因此鄭隆峯院長建議，若民眾使用痘痘藥、外傷藥等方式自行處理、觀察，發現3天後未見好轉，或甚至腫塊出現潰瘍、不明出血、逐漸變大等，就先前往醫療院所檢查為佳，因為一般的毛囊炎等輕微皮膚疾病通常在3天就會好轉，更不用說出現疑似患部惡化的徵兆。而若是出現紅腫熱痛，就得盡速就醫，這通常是代表著已經出現感染，若狀況遲未妥善治療，可能進展成蜂窩性組織炎或敗血症，影響生命安全。

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