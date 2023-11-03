國防部軍事情報局陳姓少校新聞官，沒有將17件機密公文歸檔，反而藏在座位地板下，遭記過1次處分，陳提行政訴訟，但台北高等行政法院認為，屬軍情局內部管理，不得提行政訴訟，裁定駁回，陳提抗告，最高行政法院認為陳可以提行政訴訟救濟，裁定原裁定廢棄，應由北高等行政法院更為裁判。

國防部軍事情報局特種情報通信室陳姓少校新聞官，遭軍方認定從2015年起未將已奉核之17件機密公文辦理歸檔，藏匿於座位地板下方，違反保密規定，依陸海空軍懲罰法處分記過1次懲罰，陳不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，軍情局的處分是嚴明官兵互動分際、維繫部隊紀律所為懲罰權行使，性質屬內部管理措施，陳不得逕就該記過1次之懲罰單獨提起行政救濟，其提起本件撤銷訴訟，不備訴訟要件，且其情形無從補正，裁定駁回，陳不服提抗告。

最高行政法院認為，軍方記過處分屬影響陳的權利之具體措施，且非顯然輕微之干預，自應准予陳就原處分提起行政訴訟予以救濟，以落實有權利即有救濟之憲法原則，原裁定認軍人不得就記過懲罰提起行政救濟，以抗告人之訴不備訴訟要件，從程序上駁回，容有違誤，將原裁定廢棄，由原審高等法院行政訴訟庭更為適法之裁判。