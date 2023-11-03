台北市一家傳銷公司日前遭受一名女子曉雲（化名）指控，指該傳銷公司除了對外宣傳其所販售「台灣神皂」不僅能吃，更可幫助改善老人斑、治療牛皮癬等病症，一顆神皂售價更高達5千元。曉雲為此狠砸千萬投資，結果卻血本無歸，付出代價極為慘重；根據知情人士爆料，曉雲已非第一次遭受傳銷公司欺詐，連續5度遭騙的經歷，更讓她原坐擁上億元的家產慘淪一場空。

據了解，這家傳銷公司慣用以「授課」方式向長輩們行銷，進入場地前也須先經由工作人員帶領入座，再趁機大力宣傳神皂的功效，引誘民眾花錢購買。事實上，該傳銷公司早於2021年因多次進行傳銷但未通報，後遭開罰近10萬元。此次他們所售賣的這顆「台灣神皂」顏色深褐，肥皂上印有「台灣神皂」金箔樣式的字體。

此次該案一經曝光，也同時讓消費者面對「直銷合法化」的重要性，對於日常中五花八門的行銷手法，應當謹慎面對。