為深入推進塑膠污染治理，大陸國家發改革委等部門日前印發《加快「以竹代塑」發展三年行動計畫》，提出到2025年「以竹代塑」產業體系初步建立等行動目標，屆時產品品質、產品種類、產業規模、綜合效益進一步提升，重點產品市場佔有率顯著提高。與2022年相比，「以竹代塑」主要產品綜合附加值提高20％以上，竹材綜合利用率提高20個百分點。

根據新華社報導，該行動計畫聚焦當前「以竹代塑」產業規模偏小、產量較低、成本較高、技術和裝備相對落後等問題，有針對性地部署了7大行動，分別是科技創新提升行動、產業生態培育行動、產銷對接促進行動、重點場景替代行動、特色地區引領行動、社會宣傳引導行動和國際交流合作行動。

行動計畫同步發布了「以竹代塑」主要產品名錄（2023年版），供各地區和有關部門穩妥有序推進竹製品替代塑膠製品。

行動計畫要求，完善法規標準認證體系，加大政策支持，鼓勵公共機構等積極採購相關「以竹代塑」產品，發揮行業協會作用，充分保障「以竹代塑」發展。