📊🌏⚾ New Men's Baseball Rankings released!



🔝🇲🇽 Mexico climb to second in WBSC Men's Baseball World Rankings, highest position ever



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杭州亞運、泛美運動會相繼落幕後，WBSC（世界棒壘球總會）3日公布男子棒球最新世界排名，在泛美運動會奪得銅牌的墨西哥隊，在積分榜上正式超越美國榮登世界第2，排名創下隊史最高。

墨西哥代表隊今年成績斐然，經典賽一路闖進淘汰賽，雖然4強遭到日本逆轉淘汰，但世界排名連續超過韓國、台灣站上世界第3，隨後又在泛美運動會帶回銅牌，拿下319分，以4709分擊退強權美國，首度來到世界第2位置，日本以5572分仍穩居榜首，台灣同樣維持第5不變。

過期積分汰除之後，WBSC預計在年底還會再公布一次世界排名，以決定明年12強的入場券，哥倫比亞靠著泛美運動會的金牌，排名上升到第13位，已在12強門票的追擊範圍，獲得第4的巴拿馬則衝上世界第10。

墨西哥選手的進步也體現在大聯盟中，湯瑪斯（Alek Thomas）、柯克（Alejandro Kirk）、佛度戈（Alex Verdugo）和華克（Taijuan Walker）將角逐金手套獎，同樣來自光芒的強打好手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、帕雷德斯（Isaac Paredes）則要尋求生涯首次銀棒獎的肯定。