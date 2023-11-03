中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅2日與約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪通電話。王毅強調，中方讚賞約旦長期以來積極推動巴以和談並代表阿拉伯國家提出關於巴以衝突的聯大決議草案。中方支持阿拉伯國家停火止戰、維護和平的重要主張。作為安理會本月輪值主席國，中方願同各方密切溝通協調，全力推動安理會凝聚共識，促使局勢儘快降溫。

根據新華社引述王毅表示，中方強烈譴責對加沙地帶難民營的襲擊。巴勒斯坦和以色列民眾的生命同等重要，對此不應奉行任何雙重標準，人道災難不應再繼續下去。

王毅說，首先要爭取實現停火，確保人道主義救援通道暢通。同時儘快召開更具權威性的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新的共識，並制定具體時間表和路線圖。

薩法迪表示，感謝中方在巴勒斯坦問題上秉持公道正義，支持聯合國大會緊急特別會議通過決議。和平是唯一選擇，約旦譴責一切傷害平民的行為，呼籲儘快停火止戰，向加薩走廊運送人道救援物資，並願與中方一道，推動落實「兩國方案」，維護地區和平穩定。