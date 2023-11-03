韓國天團BLACKPINK的泰籍成員Lisa日前在巴黎表演「瘋馬秀」而掀起極大的風波，不僅各國網友議論紛紛，風氣較為保守的中國粉絲反應尤為激烈。11月1日晚間，網友發現，擁有800萬粉絲的Lisa官方微博疑似遭到刪除，連Lisa的官方應援站「貼吧」也被消失。

另外，先前有到場觀看Lisa瘋馬秀的中國大陸女星楊穎（Angelababy）和張嘉倪的微博及抖音也都被禁言。

Lisa脫到只剩丁字褲？最終版本未如原版裸露

自出演巴黎知名裸秀之一的瘋馬秀（Crazy Horse）後，Lisa的熱度居高不下，負面爭議更是接連不斷。據現場觀眾表示，Lisa主要表演的舞台為「上班女郎（Crisis Crisis）」，其中有一個橋段是將身上的衣服一件一件脫到只剩下丁字褲和內衣，其他舞者都脫到上空露點，唯獨Lisa沒有。雖先前網傳這段表演的尺度極大，但實際表演的版本還是有所保留。

平均聲量皆在千筆以上 「Lisa 瘋馬秀」霸佔近幾月娛樂頭條

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，「Lisa瘋馬秀」可說是近兩個月的熱門頭條，總聲量高達24,073筆。自9月初LISA宣布瘋馬秀消息後，聲量便居高不下，其中有兩個高峰，第一個高峰為9月29日，單日聲量高達3980筆，當天凌晨為Lisa正式登台演出的第一場瘋馬秀，許多現場觀眾看完秀之後馬上發布觀後感，長達15分鐘的表演細節也在網上瘋傳，幾乎霸佔所有娛樂版面。

第二個高峰為10月5日，共3,152筆，這天為最後一場的瘋馬秀，落幕後許多表演過程及現場嘉賓名單皆引起高度討論，不僅團員Jisoo、Rosé到場支持，網上消息指出中國大陸明星Angelababy和張嘉倪也在現場。

部分粉絲失望到脫粉 各國評價兩極

即使如此，許多較為保守的粉絲因無法接受此事而脫粉，痛批身為亞洲頂尖的當紅藝人，卻在歐洲跳裸露艷舞，是「赤裸裸的恥辱」，質疑Lisa做出這樣19禁的表演，是否會造成多數未成年粉絲負面的影響。

中國大陸網友紛紛留言：「脫衣舞巨星就該被封殺」、「作為世界巨星還去色情場所跳舞」，不過也有的網友支持表示，「這種舞蹈本來就是一種藝術」、「 不至於吧人家也不是中國人」。

中國官方封殺Lisa 牽連到Angelababy和張嘉倪

11月1日晚間，有網友點進Lisa的官方微博帳號的頁面，發現是無法查看的狀態，累積的800萬粉絲一夕之間消失，Lisa的帳號疑似被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，遭到官方直接刪除。

另外，連到現場看秀的中國大陸女星也被波及，Angelababy和張嘉倪的微博和抖音帳號都被禁言和禁止關注，有業內人士爆料，兩人可能將遭到官方封殺一段時間。

有眼尖的網友更發現，經紀公司YG娛樂及BLACKPINK的部分成員於昨日有微博的上線紀錄，被網友們猜測或許是想檢查自己的帳號是否也被牽連。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月03日至2023年11月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Lisa 瘋馬秀』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1

網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。