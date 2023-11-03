曾5度獲得金鐘獎的導演陳慧翎於昨（1日）日因子宮頸癌病逝於台北萬芳醫院，享年48歲，代表作有《下一站，幸福》、《媽，別鬧了！》、《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》等等作品，演藝圈好友們包含導演周銓和藝人比莉、吳建豪、許瑋甯、吳慷仁、鍾欣凌、王淨、賈靜雯、丁噹等人發文悼念。

執導《下一站，幸福》《媽，別鬧了！》等熱門劇集 為台灣優秀導演

陳慧翎為台灣知名導演，曾以劇集《黃金線》、《那年，雨不停國》和《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》三度榮獲金鐘獎最佳導演獎。她曾執導過的台劇《下一站，幸福》相信是很多台灣人的回憶，當年創下極高的收視率；Netflix影集《媽，別鬧了！》也是經常上排行榜的熱播冠軍。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，「陳慧翎」近兩日的熱門關鍵字出現了多位曾合作過的知名演員吳慷仁、吳建豪、賈靜雯等，他們因得知陳導演的病逝消息，紛紛發文哀悼，貼文中多為和陳慧翎拍戲的種種回憶，文字間透露出滿滿的不捨及遺憾。

認識了15年像是認識了一輩子 用慧眼相中許多線上當紅演員的伯樂

與陳慧翎認識15年的導演周銓於臉書發文表示，「繼續完成幫她拍她想拍的作品，照顧她想照顧的人，連她那一份的玩樂要幫她連本帶利的一起玩回來」；曾憑《那年，雨不停國》獲得金鐘女主角的簡嫚書發文寫下，「妳的慧眼，豐富了我這13年的時光」；王淨及賈靜雯也在個人IG上發文哀悼；劉子銓在臉書表示，「謝謝妳找到了我，啟發我去表演。」；劉亮佐及趙小僑出席記者會說道，「慧翎對銓銓真的很照顧，她是伯樂，銓銓在這一圈的啟蒙老師，沒有慧翎導演就沒有銓銓。」

吳慷仁除了於今日在個人臉書上對陳慧翎寫道，「祝你旅途愉快，再見」，在《下一站，幸福》10週年曾嘆，「當時沒有下一站的演出機會，可能現在的我還在餐廳端盤子」，感謝陳慧翎成為了自己的伯樂。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月01日至2023年11月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『陳慧翎』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。