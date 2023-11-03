55歲男藝人羅時豐出道38年總給人好老公、好爸爸形象，近年轉戰自媒體有成，未料昨(2日)竟爆出他的小兒子涉及一起強盜案，羅時豐也低調發文承認為人父親好難。其實，他曾帶兒子上節目，表示在家中地位不高，平時都是老婆在管，他自認教育方針開明，只要孩子乖、不學壞就好，如今看來諷刺。

被封為國民姑丈的羅時豐，1996年和老婆張若盈結婚，育有3個兒子，6年前他曾帶小兒子上《小燕有約》，分享和卓文萱私下竟然是好友，他平時會將作品拿給兒子聽，兩人互動溫馨，羅時豐更透露自己喝酒後常常「有求必應」，常隔天才知道自己前一天答應兒子買新球鞋，有時候只好硬著頭皮去實現，但有時也會翻臉不認帳。

羅時豐父子、卓文萱 誰是DL？！歌王不可思議的好交情！他們居然是朋友! 小燕有約 20170904 (完整版)

結婚多年的羅時豐，節目中被兒子爆料其實在家裡沒地位，羅時豐則幫忙緩頰說是太太掌控權太大，又比較愛念，而羅時豐則是屬於「這有什麼關係」的爸爸，常扮白臉緩和家中氣氛，更表示不在意孩子成績好壞，「小孩子乖就好了，他不會學壞就好了，沒關係」，但常常因為這樣惹火妻子。

沒想到，羅時豐放任的教育態度竟釀成大禍，日前北投區爆出一起搶劫案，一名受害者胡男報案控訴遭人搶劫及暴力對待，女友也被押走，警方循線救出胡男女友，才發現其中一名嫌犯竟是羅時豐的小兒子，訊後依強盜罪報請士林地檢署偵辦。而羅時豐昨也發文承認自己身為公眾人物，因陪伴孩子的時間不多沒做好家庭教育，「身為父親的我需要再多加油！唉~人生好難啊！」

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