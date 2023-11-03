距離2024總統大選僅剩下71天，然而藍白合卻陷入破局邊緣，民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，即便朱、侯、柯展開密談，但會中國民黨總統參選人侯友宜依然堅持民主初選、與己方強調全民調的方式難以妥協。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡昨最新說法稱，總統這局藍、白若各有各的想法，「不要勉強，不要互相為難」。

針對藍白合議題，陳智菡昨（2）日在節目《新聞面對面》指出，自己覺得兩方就是認知差異，因為柯文哲從頭到尾，就是希望說有一個公平的比賽方式，不管外界覺得有多奇怪，但柯就是很堅持要科學來定勝負的人，柯的核心支持者也都認為應該要採這種方式，「不然他們會覺得說，為什麼要柯退？」而侯友宜當副總統，他的支持者也需要理由。

陳智菡接著指出，總統這局好像很多人認為，「談來談去說是空殼，沒辦法整合」，但自己認為存在本身就是意義，因為當柯文哲跟朱立倫可以坐下來談，討論在野極大化，去共同推動18歲公民權，或內閣制有共識、或向選民承諾遵守財政紀律，都是有價值的。

不過對於陳智菡的說法，有部分網友不以為然，在該節目下方留言砲轟，「藍可能看出柯就是要免費使用自己的資源，但最後成果全歸柯，那誰還要跟柯玩？」、「所謂的公平是有個人主義的，你的公平不等於對方的公平」、「請問柯為正他有資源可以輔選？只想要別人的好處，卻不想付出」。不過也有網友稱，「總統分開選，立委藍白合」、「陳智菡表現優秀可圈可點。謝謝」。