央行公布3Q理監事會議記錄，至少有4位的「有位理事」，關注物價上漲趨勢，並有理事認為「不排除在下一季即須積極面對可能的通膨。」

4位立場較「偏鷹」的「有位理事」的陳述如下：

1.有位理事表示，貨幣政策須考量民眾對物價的感受，尤其每月至少購買1次及17項重要民生物資CPI年增率均高於整體CPI年增率，核心CPI年增率也持續高於CPI年增率。房租CPI年增率之前雖略有下降，但8月回升。今年1至8月的房租年增率高於去年，且娛樂服務價格年增率居高，由於房租及服務類價格均具有僵固性，仍須持續觀察。本次贊同維持政策利率不變，但至下季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，及民眾對物價的感受是否提高通膨預期而影響物價穩定；若發現物價上漲有鬆動的現象，則本行應採取比較積極的措施來打擊通膨。

2.另位理事指出，就物價變動而言，本年1至8月以美元計價進口物價指數下跌，雖新台幣對美元貶值，但新台幣計價進口物價指數仍下跌，另國內生產者物價指數亦下跌，均顯示通膨壓力已趨緩。進一步觀察國際油價對國內通膨的影響，近月油價雖上升，但與上年比較，預期整年平均油價對通膨率的影響仍是下跌的。至於本年10月起部分內需產業調漲電價，本行預估其對台灣本年CPI年增率的影響有限。經濟成長方面，本年台灣經濟成長不如預期係因全球經濟成長不樂觀，致我國出口呈現負成長，並影響投資亦負成長。由物價趨勢及經濟成長變化觀察，政策利率可以暫時不調整，惟影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率。

3.有位理事表示，近期電價調整恐影響服務業價格，宜加以關注；此外，人力資源出現瓶頸亦應特別重視，服務業及營造業持續缺工，薪資水準及相關價格均隨之墊高，恐對物價造成不利影響。

4.有位理事表示，進口物價指數呈下降趨勢，應有助我國物價穩定。本年8月CPI年增率上升，核心CPI年增率雖下降，但本行研究顯示核心CPI的領先指標上升，值得注意。此外，房市交易有降溫跡象，房價漲勢雖趨緩，惟仍在上升中；房租係房價的落後指標，且其占CPI的權重亦高，若房租價格上升，恐帶動未來物價上漲。至於民眾感受較深的商品或服務類CPI年增率仍居高，恐將造成民眾的通膨預期心理。再者，本次本行下修本年經濟成長率預測值，本年產出缺口仍為負值。考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，維持政策利率不變；宜再觀察1季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨。