網紅鳳梨（吳泓逸）靠著直率、幽默風格走紅，在網路擁有超高人氣，近年更跨足其他領域，投資手搖飲料等多項副業，不時在社群與網友分享私下日常的他，日前語出驚人表示：「一覺醒來，身上總是出現大量不明印記」，接著透露去廟裡收驚後的結果，引起網友熱議。

鳳梨表示近日應酬到很晚，回到家都是倒頭就睡，沒想到起床後總是發現身上有不明印記，不過看起來卻不像是過敏反應，接著曬出赤裸上半身的照片佐證，只見從頸部到上半身有多處烏青痕跡，由於內心頗為不安，便決定到城隍廟讓老師收驚，沒想到先傳照片給對方看時，卻得到：「七天內先不要回家就好...然後盡量吃齋唸佛...遠離女色..」的回覆。事實上，鳳梨所謂的「不明印記」，是被女友歐菈「種草莓」。

對此，網友紛紛歪樓回應：「你這個是要去山上出家啦，否則七天後會更嚴重」、「應該先去泌尿科檢查看看，不然吸成這樣你都沒感覺，會不會是...」、「被一群水雞咬了...恐怖到了極點喔」、「可以去檢查一下，不然就是你被別人種草莓」、「可能要大戰7749小時才能結束這一回合」、「你下半身的不明印記是不是更多更大塊」、「趕快去收驚加祭改，這一定是女色鬼幹的」。

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