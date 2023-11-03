繼鴻海創辦人郭台銘參選總統連署爆發賄選疑雲，遭全國10多個地檢署偵辦後，台北地檢署又獲報，指與前10大槍擊要犯藍信祺搭擋總統連署的第三勢力333政黨團結聯盟、共和黨主席周克琦，亦以現金收購連署書，涉及總統連署賄選案，2日指揮調查局台北市調查處、中正一警分局兵分4路搜索、約談周克琦等多人，3日訊後依《總統副總統選罷法》連署行賄罪將周克琦 聲押禁見，另2名共犯各交保2萬、1人限制住居、藍信祺無保請回。

北檢表示，檢方接獲總統、副總統被連署人藍信祺、周克琦涉嫌以現金行賄連署民眾之情資，即指派檢察官積極偵辦，2日指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，並傳喚、拘提周、藍5人、證人10餘人到案。

檢察官訊問後認周克琦涉犯《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪嫌重大，且有羈押原因及必要，3日凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘周女、蔡男、傅男，則認無羈押必要，分別諭令保2萬元、2萬元及限制住居，藍信祺請回。

周克琦另因涉嫌收受陸方資金，去年動員群眾到蔡政府舉辦「世界民主運動大會」等活動抗議，北檢今年8月甫依《反滲透法》起訴周克琦等人，案件正由北院審理中。

周克琦也參加總統連署，他的搭擋是前十大槍擊要犯藍信祺。58歲藍信祺1981年犯下虎山雙屍命案，名列10大槍擊要犯，更被依殺人等罪判處20年徒刑，而在1991年假釋出獄後，又走私空氣槍，並試圖在北市信義區引爆瓦斯桶，1996年因組織強盜被捕，2007年出獄。

藍信祺長期在網路上發表政治意見，曾主張稱帝，號「世界台灣皇帝」、「台灣世界大日昭明皇帝」，還說要建立一個由台灣統治全世界的國家，他在2016、2020年2度參加總統連署但均未達標。

北檢重申，對於任何選舉不法案件，均將全力偵辦，亦請民眾踴躍提出檢舉，共同維護乾淨選風、守護民主。