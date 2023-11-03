大陸工信部近日印發《人形機器人創新發展指導意見》，發展目標方面，《意見》提及提出到2025年，人形機器人創新體系初步建立，「大腦、小腦、肢體」等一批關鍵技術取得突破，整機產品達到國際先進水準，並實現批量生產；到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水準。

同時培育2至3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造2至3個產業發展集聚區。

在應用方面，其中提出，拓展人形機器人在醫療、家政等民生領域服務應用，重點提升人機交互可靠性和安全性，開發具有複雜區域引導、靈活操作、多模態人機交互的解決方案，滿足生命健康、陪伴護理等高品質生活需求，並推動在農業、物流等重點行業應用落地，包含人機交互、分揀搬運、智能配送等作業能力。

該《意見》指出，預計到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水準。產業加速實現規模化發展，應用場景更加豐富，相關產品深度融入實體經濟，成為重要的經濟增長新引擎。