以色列與哈瑪斯戰火延燒，美國國務卿布林肯二度動身前往中東欲化解危機，他今天表示會要以色列提出「具體措施」，以求將加薩地區平民受到的傷害降至最低。

美國總統拜登承諾全力支持以色列，並加速提供軍援，供以色列對加薩（Gaza）進行報復攻擊，但語氣明顯出現變化，對承受苦難的巴勒斯坦人表達同情。巴勒斯坦人的悲慘境遇，已在世界部分地區掀起憤怒。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）從華府近郊安德魯聯合基地搭機啟程時向媒體表示：「我們將討論對加薩男女老幼的傷害降到最低所能做、也應該做的具體措施。」

他說：「這是美國所承諾的事情。」他明天將會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

拜登昨天表示，美國盼以色列允許「人道暫停」，供救援物資和民眾通行。

然而，美國反對來自阿拉伯世界各國和部分歐洲盟國敦促停火的呼聲，說巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）無意停止攻擊，且只會利用休戰來重新部署。

布林肯說：「當我看到巴勒斯坦孩童，男孩或女孩，從崩塌的建築物瓦礫堆中被拉出來時，我的心深受打擊，就像看到以色列或任何地方的孩童一樣。」

「因此，這是我們有義務要做出回應的事，而且我們會這麼做。」

儘管拜登先前與尼坦雅胡關係並不穩定，拜登仍公開聲援以色列。尼坦雅胡領導以色列有史以來右翼色彩最為濃厚的政府，政府成員堅定反對巴勒斯坦獨立建國。

布林肯指出，拜登政府仍然認為，若是想要「一個安全的猶太民主國家以色列，以及巴勒斯坦人有權得到的國家」，兩國方案會是最好的保證，也許也是唯一的保證。

布林肯說：「我們把重心放在當下，也需要把重心放在未來。」

哈瑪斯10月7日從加薩走廊（Gaza Strip）襲擊以色列，根據以色列官員說法，武裝分子殺害至少1400人，遇害者多為平民，他們在襲擊首日遭擊斃、肢解或活活燒死，這是以色列建國75年來死傷最慘重的攻擊事件。

據哈瑪斯位於加薩的衛生當局說法，在以色列持續報復性轟炸下，整個加薩走廊有超過9000人罹難，包括3760名孩童。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121103