藍白政黨協商無進度，國民黨總統參選人侯友宜昨(2日)表態，「火車過站就不等人，時間也不等人」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡昨晚在政論節目中說，「火車很常誤點」，但「我們是很準時的人」，所以就是時間到了就要開車，千萬不要就是為了某人停下來。

侯友宜昨表明「火車過站就不等人，時間也不等人」，現在既已經進入政黨協商，就不要再回原點，兩黨要拿出新方式，不要辜負人民期待。他並稱，會用堅定力量繼續往前走，從事公職43年，做自己始終如一，用生命保護台灣、團結台灣，讓人民安心。

國民黨台北市議員李明賢在節目《新聞面對面》中指出，這幾天基層的氣氛，從侯總部研判就是說，認為柯文哲沒有那麼想談，可是現在不能把話說死，保留最後一絲還有整合空間，但黨內基層確實反彈的人很多，甚至嗆說要轉投民進黨總統參選人賴清德的也有，侯辦也體會到這種壓力了，包括侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍在組織基層，跟王金平講侯要自己走自己的路，所以希望周五（3日）可以談得成，如果談不成的話，不要講火車，高鐵比較準時，高鐵就會準時開走，不會像台灣火車沒有那麼準點，所以這次真的是準點。

對此，節目主持人謝震武問「智菡要不要上車?人家已經說不上車，過了這個村就沒有下個店了，如果再不上，就沒有車囉」。陳智菡回應，侯市長是說火車，怎麼突然變高鐵了，不可以變來變去，剛剛節目開始之前我是說「火車很常誤點」，但是我們是很準時的人，所以就是時間到了就要開車，千萬不要就是為了某人停下來，我們做人做事都要遵守遊戲規則，你跟人家承諾好了，車要開就是要開。

謝震武問「你這是逼著侯友宜就是要把車開走了?」陳智菡說，剛剛大家分析很多策略說好像柯文哲從一開始就沒有想要談，其實柯到現在都沒有說他不談，他從一開始就是希望談，他有感覺到國民黨很多誠意跟主流民意，因此在很多壓力之下，中秋節時就先丟出「比民調」建議；如果他不想談，根本連這句話都不會說，說他完全沒有誠意去談是完全錯誤的理解。