美股大漲，刺激台股今（3日）以16412.54點，上漲超過40點，權值股台積電小跌2元，觸及545元，鴻海持續受富士康遭大陸當局調查影響，股價跌逾1%

台股昨（2日）大漲358.39點，收在16396.95點，成交值2623.36億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超214.29億。自營商買超24.49億，投信買超27.15億，外資及陸資買超162.65億。

美股四大指數收紅，道瓊上漲564.50點（或1.70%）至33839.08點，那斯達克指數勁揚232.72點（或1.78%）至13294.19點，標普500指數大漲79.92點（或1.89%）至4317.78點，費城半導體指數漲77.59點（或2.36%），台積電ADR強彈超過3%。

鴻海昨深夜大動作澄清網路謠言，否認富士康需補稅1800億人民幣（約新台幣7949億元），還有約2萬個足球場大的土地將被收回國有，強調富士康始終堅持合法合規經營，目前集團生產經營一切正常，呼籲大眾明辨是非。