國防部軍備局生產製造中心少將朱建群遭檢方起訴指控，擔任第202廠長期間，負責督導雲豹甲車自動滅火系統研發自製案，涉嫌指示下屬詐領2788萬多元營運績效獎金，一審判決無罪，檢不服提上訴，台灣高等法院二審開庭時，朱說檢方的起訴與事實不符，否認犯罪。

檢方起訴指控，朱建群在2015年擔任廠長期間，發現單位經費剩餘狀況不佳，無法發放一定額度獎金給廠內所有軍職人員，便在11月間指示林啓勝、王允成、主計室上校主任帥士炘製作不實單據及假帳，將35套「套甲車自動滅火系統」納入當年度餘絀預估，以自製品名義交付給第209廠，但實際上卻是向外購買，虛報4093萬餘元賸餘，使得軍備局核算獎金人員誤信其績效，核發2788萬餘元獎金。

新北地方法院一審認為，朱建群雖然有指示王允成尋找調整甲車滅火系統成本，但未具體指示降低成本的方式，且當王允成回報最佳賸餘金額時，朱男也未詢問具體作法為何，只有指示「惟凱的就用惟凱的交，自製的就用自製的交，不要混」等語，顯見不知王允成、林啟勝將自製品與外購品對調、降低成本的行為。

朱建群2016年1月召開生產製造會時，才得知外購品解繳至第209廠，並無積極證據證明，朱男在王允成增加賸餘時，已知自製品未研發成功而外購品即將解繳一事，而朱男身為廠長，指示部屬降低成本，符合激勵員工潛能的本旨、規定，難認有為他人不法所有的意圖，判決無罪。

至於王允成、林啟勝以自製品與外購品對調方式，降低成本，損害「國軍生產及服務作業基金」營運績效獎金正確性，一審依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處1年徒刑、緩刑2年，上訴後，高院審理中。