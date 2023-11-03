בימים האחרונים זוהה על ידי מערכות הבקרה והגילוי של חיל-האוויר, טיל שיוט, ששוגר מדרום מזרח אל עבר המרחב האווירי של מדינת ישראל. המערכות עקבו אחרי מסלולו של טיל השיוט והזניקו מטוסי קרב ממערך ה״אדיר״, אשר יירטו אותו בהצלחה. pic.twitter.com/6fP6TnlpTm — Israeli Air Force (@IAFsite) November 2, 2023

以色列國防軍（IDF）說，F-35I「全能王」（Adir）本周擊落了1枚巡弋飛彈，而這是「閃電II」（Lightning II ）戰機首度成功攔截巡弋飛彈。

綜合外電2日報導，儘管以色列國防軍並未具體說明這枚巡弋飛彈的發射地點，但很可能是由伊朗撐腰的什葉派叛軍「青年運動」（Houthis）從葉門所發射。以色列正在加緊轟炸加薩，以報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲。隨後「青年運動」擺明力挺巴勒斯坦，已正式向以色列宣戰，而這是以國首度證實，F-35戰機已參戰。

以色列空軍說，當這枚飛彈從西南方快要進入以色列領空時，防空系統發現並加以追蹤，緊接著1架F-35I便緊急升空射彈攔截，創下這款5代戰機首度擊落巡弋飛彈的紀錄。

據悉F-35I發射的是AIM-9X「響尾蛇」飛彈（Sidewinder），或是AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），而這兩款飛彈都是用來對付如自殺無人機等較小目標的利器。事實上，F-35I去年便首度以其中一款飛彈，首度擊落1架無人機，創下新紀錄。

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

以色列2017年宣布F-35發揮戰力，並於2018年首度讓它們投入戰鬥，今年7月則簽署了添購25架「閃電II」戰機的協議，最終將擁有75架。