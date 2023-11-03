蘋果周四盤後股價反轉下挫逾3%，報171.57美元。

蘋果第四財季（截至9月30日）營收年減約1%，為895億美元，連跌第4個季度，創下2001年以來最長的連跌記錄，但優於分析師預估的892.8億美元。淨利年增10.8%，為229.6億美元。經調整後每股盈餘1.46美元，優於分析師預估的1.39美元。

以主要業務部門來看，iPhone是唯一實現增長的硬體業務，營收年增逾2%，為438.1億美元，符合分析師預期。

執行長庫克表示，目前iPhone 15的銷售情況優於去年同期的iPhone 14，但高階版iPhone 15仍受到供應鏈瓶頸的影響。

Mac營收年減近34%，為76.1億美元，遠不及市場預期的86.3億美元。iPad營收年減10%，為64.4億美元，但優於市場預期的60.7億美元。含AirPods、Apple Watch在內的其他產品營收年減3%，為93.2億美元，不及市場預期的94.3億美元。

服務事業（含iCloud、Apple Music、Apple TV+）營收年增逾16%，為223.1億美元，優於市場預期的213.5億美元，仍然是財報亮點。

以地區來看，蘋果第四財季在美洲地區的營收僅年增近1%，在歐洲的營收年減1.5%，在大中華地區的營收年減2.5%，表現不如預期，在日本的營收年減近1%，在其他亞太市場的營收年增近1%。

投資人擔心華為新推出5G高階手機，可能打擊iPhone手機的銷售。庫克表示，中國市場營收減少與匯率有關，排除相關影響後，中國市場仍然實現營收增長，他並表示，iPhone在中國的銷售創下新高。

財務長Luca Maestri表示，本季（截至12月底）營收料將與前一年同期「相似」，這意味著即使在這個年底節日購物旺季，蘋果的營收也可能無法重拾增長。但蘋果強調，本季比去年同期少了一周。

蘋果2023財年全年營收為3,832.9億美元，較前一年度下滑3%。