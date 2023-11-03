台中市警局第一分局大誠分駐所值班警員顧玳瑋，日前（10月25日）凌晨2時許，執行旅宿業投宿人員清查，發現在臺灣大道一段的旅店，住宿名單有一位應該在監服刑的男子，立即通報線上巡邏員警梁鈜堯、賴韋儒前往，當場查獲詐欺通緝的曾姓男子，用他人證件投宿。

據了解，梁、賴2名員警員抵達房門口敲門後，一名睡眼惺忪男子將房門打開，梁員立即要求男子提供資料供身分查證，但男子所報身分證字號，所顯得照片與男子面容明顯不符，男子見狀極力辯駁，還強調警用電腦內的照片是舊照，現在身形面貌已經發福許多。

員警認為男子所說肯定有詐，男子自知事跡敗露無法隱藏，才坦承自己是56年次的曾姓男子，警方查詢後，發現曾男確實是一名詐欺通緝犯，因不想入監服刑，逃亡期間利用他人證件投宿躲避追緝，但遭冒用的人竟然已經入監服刑，曾男知道難逃法網，只能配合員警逮捕。

第一分局分局長吳燕山呼籲，民眾若有觸法遭起訴、判刑，或因司法案件收到法院、地檢署傳票，應依照指定時間或於期限內到案說明；另近來詐欺案件頻傳，此類行為害人不淺，切勿以身觸法！