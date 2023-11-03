25歲劉姓男子受國際販毒集團指示，自柬埔寨首都金邊市走私三級毒品K他命來台，劉嫌為掩人耳目，特意剃成大光頭，換穿喇嘛僧服袈裟，將K毒藏在身上，假扮喇嘛「假弘法、真運毒」。劉嫌日前入境時因打扮奇特，引起海關注意加強查驗，自劉嫌身上搜獲50小包、總重9.9公斤K他命，估計市價逾2000萬。調查局將劉嫌依毒品罪嫌移送台北地檢署，台北地檢署緝毒專組檢察官訊後聲押禁見劉男獲准，另2名同夥趁亂逃逸出境，將發布通緝。

近年來，由於新冠肺炎疫情肆虐，世界各國紛紛關閉國境，導致販毒集團無法使用過去常見找人藏放身上或吞毒品的「人體運毒」方式夾帶毒品入境，改以自國外寄送國際郵包、包裹方式運毒。

但隨著疫情趨緩，各國解封、國境開放後，因國內年輕人對於三級毒品K他命需求大增，K他命黑市價格水漲船高，販毒集團見有利可圖，鋌而走險，再度以「人體運毒」方式夾帶走私毒品。因此，台灣高檢署指示檢、警、調、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統執行「安居緝毒」專案，對於可疑出入境人士予以註記列管。

檢調調查，今年9月，跨國販毒集團指示25歲劉嫌赴柬埔寨首都金邊市，走私K他命來台，約定事成後給予數十萬元報酬，集團另指派2名集團成員陪同並監控。劉嫌3人9月下旬在金邊市飯店與當地毒梟接頭後，在劉嫌身上纏綁50小包總重9.9公斤K他命毒品，劉嫌為掩人耳目，特意剃成光頭，換穿喇嘛僧服袈裟，扮成喇嘛入境「假弘法、真運毒」。

劉嫌3人以為神不知鬼不覺，想藉由寬鬆喇嘛僧服袈裟掩飾毒品，結果劉嫌晚間入境後，海關發現劉嫌喇嘛裝扮怪異，且是被註記對象而加強查驗，結果在其身上起獲50小包、重約9.9公斤K他命毒品，另2名共犯見狀，改搭機出境疑逃往柬埔寨。調查局訊後依《毒品危害防制條例》將劉嫌移送北檢偵辦，北檢緝毒專案檢察官複訊後，以劉嫌涉犯毒品罪嫌疑重大，且全案尚有共犯在逃，有勾串之虞，向台北地院聲押禁見。

據了解，劉嫌在聲押庭上哭得一把鼻涕、一把眼淚，哭成淚人兒，泣訴他小孩還年幼，請求法官不要禁止他通信、接見，好讓他與妻子能夠面會，了解家中狀況，法官因此裁定劉嫌收押、但不禁見。不過，後來檢調蒐證發現，劉妻亦疑與販毒集團有接觸，疑與集團成員關係密切，檢調立即補送資料請求法官裁定禁見獲准。

據指出，檢調已掌握2名逃匿國外的毒犯身分，近日將發布通緝，並將溯源追查幕後的跨國販毒集團，全案仍由檢調擴大偵辦中。

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