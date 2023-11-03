新北市林口區中北二街一家汽車改裝車行，於今年7月25日遭4名惡煞連開數十槍。警方獲報後循線調查，將主嫌曾姓男子及其餘4名共犯緝拿歸案，並查扣長短槍3把、鎮暴槍1把，另連同協助藏放槍彈的葉男訊後全案移送新北地檢署偵辦，日前依違槍砲、恐嚇、強制等罪嫌起訴曾男等5人。

時間回溯至今年4月29日，新北市林口一輛賓士AMG G63行經路口時不慎撞上左轉轎車，碰撞翻覆後，車體嚴重損傷。警方獲報趕抵時，三名駕駛意識清楚，送醫後並無生命大礙；警詢時，肇事駕駛翁男起初表示自己僅為乘客，但遭員警識破謊言。

根據警方調查，該輛賓士AMG G63車主實則為竹聯幫明仁會前會長、號稱「黑幫學霸」林京葵；至於案發當下的翁姓駕駛實為車行一名員工，林把車交給車行託賣，卻被翁男偷開兜風，林事後對此震怒，車行陳姓老闆最後只好自掏腰包880萬買下該車。

另，警方同時調查指出，由於車行陳姓老闆積欠曾男1百多萬但遲未償還，曾男為求洩憤後於7月25日晚間10時許，找來21歲陶男、22歲陳男、34歲王男，四人個別手持長短槍3把、1把鎮暴槍，登門向陳男討債。此時該車行早已轉讓售出，未料一行人即衝店門口連開數十槍，幸案發當下未有造成人員傷亡，五人犯案後迅速逃逸，受害者隨即報案處理。

7月27日，警方於桃園市將陶男、陳男、王男及協助藏槍的葉男一共四人緝拿歸案；8月9日主嫌曾男於桃園市落網，訊後全案移請新北地檢署偵辦。新北地檢署日前依違反槍砲、恐嚇、強制等罪嫌起訴曾男五人。