●Ameriprise Financial股票研究部門副總裁Justin Burgin表示，鮑爾昨天在記者會上發表的談話，正是所有人想聽到的。他並提到優於預期的企業季報，雖然本季營運展望不及先前預期，但分析師仍然看好企業將實現增長，「事實上，就第四季展望而言，『公車沒有掉輪胎』已經相當不錯」。

●Thornburg Investment Management投資組合經理Emily Leveille表示，美股在10月重挫之後，這情況非常有利於釋壓性反彈。

●PIMCO經濟學家Tiffany Wilding表示，雖然美國2023年第三季經濟增長難以置信地強勁，成長率達到4.9%，但我們仍然認為今年第四季會大幅放緩，根據鮑爾周三會後發表的談話，這應該不會促使央行進一步緊縮，反之，聯邦公開市場委員會（FOMC）會很樂於繼續按兵不動，並觀察明年初的經濟情勢。

●摩通資產管理（J.P. Morgan Asset Management）投資組合經理Priya Misra表示，周五公布的美國10月非農就業報告非常關鍵，如果就業疲弱，美國債息將進一步走低，但由於經濟陷入衰退的可能性升高，金融環境未必會放寬。如果就業強勁，市場將關注聯準會如何應對。