蘋果於2日美股盤後公布2023財年第四季財報，iPhone營收和服務營收均創新高，但除iPhone外的硬體產品皆表現不佳，整體營收則為連續四個季度下降，使蘋果盤後股價下挫逾3％。

蘋果第四財季總營收為895億美元，略優於市場預期的893億美元，年減0.7％，略優於上季的年減幅1.4％，不過寫下2001年以來，首次連四季下降；每股盈餘則為1.46美元，優於預期的1.39美元，較前一財年同期的1.29美元成長13％；淨利229.6億美元，優於預期的218億美元；毛利率則來到45.2％，高於預期和上季的44.5％。

回顧2023財年，蘋果總營收達3,832.9億美元，略高於市場預期的3,829億美元，年減3％，每股盈餘為6.13美元，超過預期的6.06美元，較去年的6.11美元成長0.3％。

備受市場關注的iPhone銷售符合預期，第四財季營收達438.1億美元、年增2.8％，創第四財季紀錄，最高蘋果CEO庫克（Tim Cook）接受媒體採訪時稱，iPhone 15至今的銷售行情較iPhone 14同期佳，不過在需求旺盛之際，高端機型如iPhone 15 Pro和Pro Max等仍受到供應鏈瓶頸困擾。

利潤最高的服務營收則為223.1億美元，高於預期的213.5億美元，年增16.3％，創下歷史新高。蘋果服務包含應用程式商店App Store、音樂串流Apple Music、影音串流Apple TV＋、iCloud、AppleCare、Apple Pay和其它產品的支付費用等，為蘋果業務多元化的重要領域，反映消費需求趨勢。

不過，占總營收10％的Mac銷售額則表現不佳，第四財季營收來到76.1億美元，遠遜預期的86.3億美元，較前一財年同期驟降33.8％，已連降四個季度；iPad營收報64.4億美元，雖優於預期的60.7億美元，但年減10.2％；另外，包含無線耳機、智慧型手錶、智慧型揚聲器在內的穿戴式裝置、家居和配件營收來到93.2億美元，遜於預期的94.3億美元，年減3.4％。

展望本季，蘋果高層預測iPad和可穿戴設備營收可能會大幅下滑，但預期Mac銷售額會加速成長、iPhone營收持續擴張，並也預估2024財年第一財季的總營收將與前一財年同期相當，但華爾街分析師認為，第一財季包含年末重磅購物期，若蘋果預估總營收恢復同比增長，意味著本季展望不佳。

就各地區來看，蘋果第四財季僅美洲市場營收成長，其它地區皆出現萎縮。其中，備受矚目的大中華區營收為150.8億美元，遠遜預期的170億美元，年減2.5％，顯著弱於上季的年增7.9％，顯示蘋果產品在其第三大市場的銷售前景面臨挑戰。

蘋果在最大市場美洲地區的營收為401.2億美元，年增0.8％，優於前一季的年減5.6％；第二大市場歐洲的營收為224.6億美元，年減1.5％；日本營收為55.1億美元，其它亞太地區收入則是63.3億美元。

庫克對於亞洲市場的需求抱持樂觀態度，並針對本周新發布的最新Mac電腦讚賞有加，認為該公司現在擁有進入年末購物季最強大的產品陣容。庫克補充指出，Mac上季營收暴跌乃是因為與去年同期創下歷史最高紀錄，當時由於供應鏈中斷，使第二財季的銷售推遲至第三財季實現，庫克預估本季Mac營收將有所改善，但他也承認，個人電腦（PC）市場仍「充滿挑戰」。

華爾街分析師預期蘋果本季服務營收將年增10％，維持兩位數增速，並達到近230億美元，總營收有望恢復年增至1,231億美元，較前一財年同期的1,172億美元增5％。

蘋果周四收漲2.07％，收報每股177.57美元，連漲五日至10月16日以來高位，但財報公布後盤後股價轉跌，截至本篇截稿前下挫3.38％。