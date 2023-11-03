the process and the franchise.🤌 pic.twitter.com/PMcnLcF4XY — Philadelphia 76ers (@sixers) November 3, 2023

儘管交易哈登換來的巴坦、柯文頓、莫里斯、馬丁等人都還沒辦法上場，七六人3日仍靠恩比德、烏布雷、托比亞斯哈里斯3人得分都破20的凶猛火力，最後以114比99輕取來犯的暴龍，拿下本季第3勝(1敗)，也證明就算哈登離開，他們還是可以輕鬆贏球。

或許想要展現七六人沒有哈登也沒差的氣勢，恩比德上半場就打得很積極，半場投6中3、9罰全進，獨拿15分、5籃板及3助攻，光是他一個人半場罰球次數就跟暴龍全隊上半場一樣多，也讓七六人打完上半場，取得58比49領先。

來到第三節，儘管暴龍一度追到只差1分，可是七六人靠著恩比德、烏布雷、馬克塞等人火力，重新擴大領先差距到18分之多，暴龍直到比賽還剩2分多鐘才告換下主力放棄，七六人反而直到最後1分15秒才把主力換下確保勝果。

恩比德除了貢獻全場最高28分，另有13籃板、7助攻，表現相當全面，本季首次站上先發位置的烏布雷，以及托比亞斯哈里斯各拿23分，馬克塞18分，先發只有梅爾頓得分沒上雙；暴龍則以史考提巴恩斯24分、8助攻與8籃板表現較佳，阿奴諾比16分。