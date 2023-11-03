本季成為大聯盟最年長野手的43歲老將克魯茲（Nelson Cruz），自今年7月就未曾出現在賽場，根據美國媒體《ESPN》報導，克魯茲已經決定高掛釘鞋，結束19年大聯盟生涯。

克魯茲來自棒球強國多明尼加，2005年效力釀酒人時登上大聯盟，但直到轉戰遊騎兵才開始發光發熱，2009年入選生涯第一次明星賽，33歲以40轟奪全壘打王，2017年轉戰水手敲下119分打點，成為打點王，今年轉戰教士成績不如預期，7月遭到球團DFA。

19年大聯盟生涯中，克魯茲累積2053支安打，敲出464轟、1325分打點，打擊率2成74，7度入選明星賽、4次銀棒獎、2次榮獲艾格馬丁尼茲（Edgar Martinez）獎（傑出指定打擊獎），只是以上成就隨著克魯茲坦承使用禁藥後而打上星號。

海盜43歲左投手希爾（Rich Hill）則是大聯盟現役最老球員，季中和崔志萬一同被交易教士，成為希爾生涯第13支球隊，今年投出8勝14負、5.41自責分率，但希爾已經表明會繼續征戰2024年賽季，如果有望簽約未曾加盟過的新球隊，將追平艾德溫傑克森（Edwin Jackson）的效力14支球隊的紀錄。