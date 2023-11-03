以色列在當地時間周四宣布，已經包圍巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）所在地加薩市，與哈瑪斯戰士展開激烈的陸地戰鬥，造成以色列再折損2名軍人，工兵指揮官承認哈瑪斯「有備而來」，以軍恐怕無法輕取加薩市。

綜合《以色列時報》、半島電視台報導，以色列地面部隊兵分多路包圍加薩市（Gaza City），卻面臨哈瑪斯的頑強抵抗，在擊殺多名敵人後仍無法進城。國防部也發布影片，說明雙方交戰的激烈程度。

הקרב ההרואי של גולני הלילה ברצועת עזה: ״התוצאה הייתה שהם הרוגים ואנחנו ממשיכים בתמרון, עד הניצחון״



הלילה לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני ולוחמי שריון מגדוד 53, נתקלו במספר חוליות מחבלים בשטח רצועת עזה. המחבלים ביצעו לעברם ירי של טילי נ״ט והפעילו לעברם מטענים רבים>> pic.twitter.com/q9iyFh5Jmw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

לוחמי צה"ל ממשיכים לנהל קרבות עזים מול מחבלי חמאס ברצועת עזה תוך איתור אמצעי לחימה רבים והשמדת תשתיות טרור לצד מתחמים צבאיים של ארגון חמאס.



במהלך קרבות ירי שניהלו כוחותינו חוסלו כ-130 מחבלים >> pic.twitter.com/gKTKi0pjNF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

以軍工兵指揮官米茲拉希（Iddo Mizrahi）表示，雖然以色列過去也曾進軍加薩，但與過去相比，哈瑪斯這回設下了更密集的地雷和陷阱，並稱他們「已從過去的經驗汲取教訓，做好充分準備。」

一位不願透露姓名的加薩市民說，以色列花了整晚砲擊加薩，卻始終無法突破哈瑪斯的防線，「到了早上，我們發現以軍還在城外郊區地帶，這意味著他們面臨比預期更強烈的抵抗。」

一段哈瑪斯軍事影片則顯示，一名戰士從埋伏地點冒出，在以色列坦克上安置炸彈後，快速跑回藏身處並發射一枚反坦克飛彈，影片中可聽到爆炸聲，坦克似乎跟著起火燃燒。

Hamas released an incredible video, which shows a Hamas fighter running from an ambush to an Israeli Merkava tank, placing an explosive on it, then running away and destroying the tank. pic.twitter.com/7yTiKyatlH — Sprinter (@Sprinter99800) November 2, 2023

自發動地面戰以來，以色列已折損19名士兵，其中包括一名高階軍官。外交和軍事分析家海德爾（Ejaz Haider）認為，以軍除了用密集火力制敵，可能還會派出大量部隊進入加薩，這種戰術正中哈瑪斯下懷，屆時以軍恐怕將面臨更大規模的傷亡。

根據哈瑪斯統計，在以色列猛烈轟炸之下，截至2日為止，加薩有超過9000人不幸罹難，其中4成是孩童；以色列則表示，每天都有數十名哈瑪斯恐怖份子遭到殲滅，矢言將持續戰鬥直到獲勝。