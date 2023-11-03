以色列在當地時間周四宣布，已經包圍巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）所在地加薩市，與哈瑪斯戰士展開激烈的陸地戰鬥，造成以色列再折損2名軍人，工兵指揮官承認哈瑪斯「有備而來」，以軍恐怕無法輕取加薩市。
綜合《以色列時報》、半島電視台報導，以色列地面部隊兵分多路包圍加薩市（Gaza City），卻面臨哈瑪斯的頑強抵抗，在擊殺多名敵人後仍無法進城。國防部也發布影片，說明雙方交戰的激烈程度。
以軍工兵指揮官米茲拉希（Iddo Mizrahi）表示，雖然以色列過去也曾進軍加薩，但與過去相比，哈瑪斯這回設下了更密集的地雷和陷阱，並稱他們「已從過去的經驗汲取教訓，做好充分準備。」
一位不願透露姓名的加薩市民說，以色列花了整晚砲擊加薩，卻始終無法突破哈瑪斯的防線，「到了早上，我們發現以軍還在城外郊區地帶，這意味著他們面臨比預期更強烈的抵抗。」
一段哈瑪斯軍事影片則顯示，一名戰士從埋伏地點冒出，在以色列坦克上安置炸彈後，快速跑回藏身處並發射一枚反坦克飛彈，影片中可聽到爆炸聲，坦克似乎跟著起火燃燒。
自發動地面戰以來，以色列已折損19名士兵，其中包括一名高階軍官。外交和軍事分析家海德爾（Ejaz Haider）認為，以軍除了用密集火力制敵，可能還會派出大量部隊進入加薩，這種戰術正中哈瑪斯下懷，屆時以軍恐怕將面臨更大規模的傷亡。
根據哈瑪斯統計，在以色列猛烈轟炸之下，截至2日為止，加薩有超過9000人不幸罹難，其中4成是孩童；以色列則表示，每天都有數十名哈瑪斯恐怖份子遭到殲滅，矢言將持續戰鬥直到獲勝。
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