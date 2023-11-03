以色列在當地時間周四宣布，已經包圍巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）所在地加薩市，與哈瑪斯戰士展開激烈的陸地戰鬥，造成以色列再折損2名軍人，工兵指揮官承認哈瑪斯「有備而來」，以軍恐怕無法輕取加薩市。

綜合《以色列時報》、半島電視台報導，以色列地面部隊兵分多路包圍加薩市（Gaza City），卻面臨哈瑪斯的頑強抵抗，在擊殺多名敵人後仍無法進城。國防部也發布影片，說明雙方交戰的激烈程度。

以軍工兵指揮官米茲拉希（Iddo Mizrahi）表示，雖然以色列過去也曾進軍加薩，但與過去相比，哈瑪斯這回設下了更密集的地雷和陷阱，並稱他們「已從過去的經驗汲取教訓，做好充分準備。」

一位不願透露姓名的加薩市民說，以色列花了整晚砲擊加薩，卻始終無法突破哈瑪斯的防線，「到了早上，我們發現以軍還在城外郊區地帶，這意味著他們面臨比預期更強烈的抵抗。」

一段哈瑪斯軍事影片則顯示，一名戰士從埋伏地點冒出，在以色列坦克上安置炸彈後，快速跑回藏身處並發射一枚反坦克飛彈，影片中可聽到爆炸聲，坦克似乎跟著起火燃燒。

自發動地面戰以來，以色列已折損19名士兵，其中包括一名高階軍官。外交和軍事分析家海德爾（Ejaz Haider）認為，以軍除了用密集火力制敵，可能還會派出大量部隊進入加薩，這種戰術正中哈瑪斯下懷，屆時以軍恐怕將面臨更大規模的傷亡。

根據哈瑪斯統計，在以色列猛烈轟炸之下，截至2日為止，加薩有超過9000人不幸罹難，其中4成是孩童；以色列則表示，每天都有數十名哈瑪斯恐怖份子遭到殲滅，矢言將持續戰鬥直到獲勝。

文章來源：Israel’s army meets fierce resistance ‘at the gates of Gaza City’
文章來源：Israeli troops roll into Gaza City as ground offensive intensifies, IDF toll rises

影》加薩男「一周痛失21家人」受訪 主持人冷血程度讓網傻眼
影》哈瑪斯空中指揮官遭擊斃！以軍：摧毀150個地下據點
支持巴勒斯坦！葉門叛軍正式向以色列宣戰

#哈瑪斯 #以色列 #加薩 #包圍 #巴勒斯坦