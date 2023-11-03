為持續致力於普惠金融，這次LINE Bank推出的台幣專案定存，不論是新戶或舊戶皆可適用、也不限新資金才能承作、更沒有客戶等級的限制，是市場上相對友善及親民的好選擇。11月底前輕鬆開立，4個月至12個月天期專案定存利率皆為1.7%，單筆定存金額新臺幣（下同）100元起存、上限300萬元，每人最多可開立10筆的專案定存，同時滿足萬丈高樓平地起的小資族以及滿手台幣資金的大戶族群。假如開立4個月專案定存，存10萬或100萬的預計到期利息分別約為560元或5600元，如果開立12個月專案定存，存10萬或100萬，到期利息約是1700元或17000元。

在LINE Bank開立專案定存帳戶程序相當簡單，用戶需預先透過他行轉帳、匯款、存現金等多種方式，將資金存入LINE Bank帳戶，再進入LINE Bank服務「探索」頁籤找到「專案定期存款」，點選「開立帳戶」並同意服務約定條款，輸入想存的金額、存期，即可輕鬆完成開立專案定存帳戶。