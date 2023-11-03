歌手孫燕姿2000年出道，憑著《天黑黑》一曲成名，不僅奪下金曲獎《最佳新人》及《最佳女歌手》等獎項，還唱紅《開始懂了》、《遇見》等膾炙人口的歌曲，不過近年淡出演藝圈，導致年輕族群對她相當陌生，便有網友在PTT發問：「究竟孫燕姿以前有多紅？」立刻掀起熱議。

有網友在PTT以「究竟孫燕姿以前有多紅」為題發文，只見他表示自己是00後出生，直到今年聽了孫燕姿昔日發行過的作品，才驚覺好多歌都相當好聽，忍不住好奇發問：「二十幾年前以一首天黑黑席捲華語樂壇的她，當時到底有多紅？有沒有懂音樂的人能夠說明一下」，頓時勾起不少人的無數回憶。

對此，網友紛紛回應：「孫燕姿爆紅的時候，周杰倫還在幫她當校園演唱會暖埸」、「紅翻天了啊， 得到金曲新人，連周董都被比下去」、「當時的金曲新人，跟現在是完全不同等級」、「去看看當年金曲獎最佳新人，根本神仙打架的陣容」、「 剛出道的時候，校園演唱會名單都有她」、「紅到自己受不了太累了不，直接休息一年」、「網咖都是播她、周董和梁靜茹的歌，你說紅不紅」。

不過仍有許多人相當不苟同：「包裝很強吧，現場唱的不行」、「自立門戶後，自己選的歌就不太主流，又沒啥傳唱度」、「她是唱腔特殊，但唱現場功力蠻一般的」。