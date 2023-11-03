國民黨在2024大選當中打出「下架民進黨」的目標，然而當前藍白合卻陷入困局，眼看11/20就要進行候選人登記，藍營也相當焦慮。對此，國民黨台中立委參選人廖偉翔指出，能合固然好，如若不能，「侯韓配」仍有一戰之力。

廖偉翔昨（2）日在臉書發文提到，藍白合今日大限將至，如果能夠促成藍白合，集最大力量扳倒執政昏聵無能的民進黨，自然是利國利民的上上之策，但顯然在誰正誰副以及民調規則上出現很大的歧異，國民黨總統參選人侯友宜 、 主席朱立倫 、前立法院長王金平、 前高雄市長韓國瑜等重要人物都苦苦喊話，但至今卻還未能等到這振奮人心的消息。

對於藍白合遲遲沒有結果，廖偉翔提到，選戰迫在眉睫，能合固然好，如若不能，國民黨也必須秉持黨魂、黨格，發揮獨立作戰的「戰鬥精神」，把總統選戰打完。

廖偉翔強調，國民黨如今有4席直轄市長，9席縣市首長、167席直轄市議員及75席的鄉鎮市長，基層實力可說是非常堅強，上一次的總統選戰，韓國瑜的得票數也高達552萬票，是當時香港事件讓民進黨借機操作恐中牌、抗中牌催出817萬選票而落敗，但今年不會如此，民進黨已被爆料國防外交召委「實質親中」，已經讓綠營抗中保台的神主牌徹底失效，因此，國民黨若推出「#侯韓配」仍有一戰之力。

針對在野合作，廖偉翔直言，為國家興亡願與在野合作，是上上之選，但有時抉擇不一定操之在本黨，他認為「可以交換的是相互合作，不能交換的是核心價值」，國民黨的首要任務是應該把昔日黨的光榮感及國家的榮譽感找回來，不畏不懼、獨立作戰，先盡全力，再看天意！