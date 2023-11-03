鴻海創辦人郭台銘連署站接連傳出花錢買連署書，違反總統副總統選舉罷免法，士林地檢署表示，北市張姓前里長與共犯商議，以每張連署書250元，花費25萬向親友取得1000張連署書，1日向法院聲請羈押獲准。檢察官清查連署書向上溯源，2日傳喚北市里長聯誼會前里長蘇府庭，訊後諭令30萬交保，另1名被告30萬交保。

蘇府庭曾任北市里長聯誼會總會長，2022年以無黨籍投入士林北投區議員選舉，競選總部成立時有50位當地里長力挺，他雖然落選，其妻子仍是現任里長，地方人脈雄厚。

士林地檢署表示，偵辦連署行賄案件，查知北市某張姓前里長於當地有相當人脈。為獲取不法利益，與不明共犯商議，以25萬元為報酬，達成1000份連署書，基於對連署人行求、期約或交付賄賂，而約其為某被連署人連署之犯意，並陸續交付空白連署書予熟識之親友，並表示每完成1張連署書即交付250元對價，1日向法院聲押獲准。

士檢持續溯源，指揮台北市調查處、北市刑大陸續約談涉案人等，2日日並有拘提1名涉案民眾、傳喚共3名被告，經過徹夜訊問，清晨6時諭令蘇等2人各30萬交保，全案仍持續偵辦。