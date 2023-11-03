台北市警局龍山派出所員警，在昨天（2日）傍晚6時許接獲民眾報案，指稱梧州街46巷內有物品掉落，擔心會有危險發生，員警獲報趕往現場，發現該處巷子裡，有一戶民宅4樓窗戶鐵窗脫落，懸掛在屋簷的外側、岌岌可危，1樓壁面還有剝落的磁磚。

警方為維護現場安全，立即在1樓拉封鎖線，並在現場警戒，同時聯繫屋主請吊掛業者趕赴現場，將鬆脫的鐵窗拆除，所幸順利於晚間9時許拆除完畢，警方確認現場危害排除後，恢復通行。