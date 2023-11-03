大陸一位爸爸姓秦，替兒子取名為「秦壽」，希望孩子能健康長壽，但親朋好友聽了卻紛紛勸他改一下，因為這個名字的讀音跟「禽獸」相同，實在不好，但這位爸爸堅持要取這個名字，還認為是親戚沒文化，直到兒子念小學，學校老師開家長會的時候，嚴肅的告訴他希望孩子能替改名，因為諧音很不好，導致老師不敢點名，也讓孩子的成績一直不好。

綜合陸媒報導，大陸一位爸爸叫作「秦升」，當年他的爸爸取這個名字，主要是希望他能步步高升、升官發財，而他當爸爸以後，替兒子取名也希望有個好的寓意，因此將孩子取名為「秦壽」，希望兒子能夠健康長壽。

怎料不少親戚聽了紛紛變了臉色，認為「秦壽」與「禽獸」的讀音一樣，在未來恐出問題，但這位爸爸一時拉不下來臉來承認自己絞盡腦汁取的名字會出狀況，還說是大家沒文化，不懂他給兒子祝福的美好寓意，因此就這樣去登記了孩子的姓名。

久而久之大家也就習慣「秦壽」這個名字了，直到孩子上小學以後，名字諧音的問題再度被凸顯出來，同學們的年紀都還小，因此不太懂「禽獸」的意思，所以沒有太大的反應，但是老師們卻都知道，因此每次要點名都覺得難以啟齒，甚至在課堂上點人回答問題，都會不自覺避開。

一個學期過去，秦壽被點名的次數屈指可數，成績也不理想，後來老師請秦壽的家長到校談談，才嚴肅說起名字的諧音問題，這才讓秦升注意到問題的嚴重性，最後為了孩子著想，秦升帶孩子去改名為「秦建國」，希望兒子長大能成為國家棟樑，而之後老師也比較常會點孩子回答，而孩子的成績也逐漸進步了。