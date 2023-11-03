南韓女星徐莎朗（서사랑）曾是女團SUS4一員，團體解散後朝網紅界發展，2019年宣布與李政煥（이정환）結婚。想不到婚後夫妻倆互控彼此不是，頻鬧上媒體版面，昨（2日）徐莎朗宣布離婚，首發聲：「學到教訓」。

徐莎朗2日在IG表示：「拖了1年多的官司今天終於結束，接到律師的電話後，心情很複雜，不知道是什麼情緒，我流淚很多次」，她說不只是離婚的問題，還有對於生命中的流逝，有時對這個世界感到怨恨，想知道為何會經歷別人一生中可能遇到一次或不會發生的事，但現在遇到各式各樣的事情，認為自己變得很堅強，成熟到可以愛自己好的和壞的經歷。

徐莎朗坦言，不後悔結婚、生子或離婚，因為結婚和離婚都是為了快樂，她自許「人生第一幕的教訓…第二幕我會好好經營，活得更精彩！」認為未來跟李政煥都會過上非常幸福的生活。

徐莎朗曾和李政煥上實境秀節目《結婚與離婚之間》，她當時爆料男方有憤怒調節障礙，有時候會失控、暴怒，經過專家指導後已逐漸好轉。想不到去年徐莎朗在IG放上多張鼻青臉腫的受傷照，控訴李政煥用拳頭猛毆她的臉，還把她推倒在地猛踩，再拖進廁所拿剪刀剪掉她的頭髮，甚至在孩子面前大喊「我要殺了妳」，衝進廚房拿出菜刀，徐莎朗嚇得用盡力氣抱住孩子、赤腳逃家。

不過，李政煥在IG反咬徐莎朗，稱女方外遇，已採取法律途徑，打官司期間又發現徐莎朗早在2021年8月就多次與他的好兄弟到汽車旅館開房間，甚至一起吸食大麻，氣得警告女方「若再被我發現一次，就死在我手裡」，但絕對沒有動手施暴。

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