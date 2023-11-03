美國白宮今天表示正在探討以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突接連暫停的可能性，以助民眾安全撤離加薩走廊，並允許人道援助進入當地，但也重申反對全面停火的立場。

路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴媒體，這類暫停應是暫時且局部性，並堅稱美方不會阻止以色列自我防衛。

柯比在白宮例行簡報會中表示：「我們設法在做的是探討盡可能（讓雙方）多次暫停（衝突）的辦法，以便讓援助放行，以及持續讓人員安全撤離，包括人質。」

美國總統拜登昨天談到以巴衝突暫停的必要性，以便有時間讓哈瑪斯釋放人質，但已排除要求全面停火的可能性。

聯合國專家也敦促在加薩走廊（Gaza Strip）實施人道停火，表示當地巴勒斯坦人身處「種族滅絕的嚴峻風險」，他們的時間已經不多了。

以色列為報復哈瑪斯武裝分子10月7日的突襲，對加薩走廊展開連續近4週的轟炸。哈瑪斯治下的加薩衛生當局表示，以色列的襲擊已造成至少9061人喪生，其中多數是婦孺。

白宮今天說，在埃及開放邊界關卡後，兩天來已有79名美國公民離開加薩走廊，並希望未來幾天可有更多人離開，但也承認局勢仍然不穩定。

柯比告訴媒體，今天預計還會有55輛援助卡車進入加薩走廊，累計超過220輛，但他也說，增加援助對拜登而言仍是優先要務。

他表示，美國每天都與以色列保持聯繫，敦促以方避免造成平民傷亡。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121103