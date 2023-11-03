台北市信義區信安街一處民宅，今天（3日）上午竄出大量火煙，消防局勤務中心9時37分獲報，立即派遣大量人車前往現場灌救，警消趕抵，已經全面燃燒，立即布線搶救，在1樓尋獲1具焦屍。

據了解，現場是1層樓的鐵皮構造建物，用途是住宅式宮廟，消防人員在9時56分時，於1樓發現1名57歲男子已明顯死亡未送醫，另外，現場還有一名33歲男子受傷，背部有2度的燒燙傷，送醫救治。

火勢在10時15分順利撲滅，共出動救災車輛18輛、救護車輛5輛、指揮車4輛、人員71名。

警方調查，該處為57歲溫姓男子與77歲母親及3個子女共同居住，溫男因為曾經中風行動不便，無法即時逃生，倒在門口附近喪命，現場救出另一名33歲男子，為溫男的兒子，背部6％2度燒燙傷，意識清醒，送國泰醫院救治。

起火點疑似是屋內一處雜物間，28歲女兒發現起火趕緊報警，4人順利逃生，現場地面有許多燒毀的金紙，大火燒損神桌及雜物，燃燒面積約80平方公尺，確實起火原因，將待火調科調查釐清。