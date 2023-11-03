大陸第一財經網3日報導，隨著地方前三季經濟數據陸續公布，2023年中國大陸「十強工業城市」競爭態勢漸趨明朗。深圳衛冕「工業第一城」機率越來越大，前五名鎖定深圳、重慶、上海、蘇州和廣州，其中上海和蘇州「探花」之爭在伯仲之間。第六至第十名區段，去年第九名東莞今年恐掉出十強，武漢可望強勢入替。

第一財經的排名是以第二產業（工業＋建築業）增加值為準，考慮工業增加值增速因素。

如果以第二產業增加值為各城市排名，前三季中國工業經濟二十強城市包括：深圳（8876.97億元，人民幣，下同）、重慶（8830.19）、上海（7953.57）、蘇州（7924.60）、廣州（5590.42）、寧波（5462.70）、武漢（5248.59）、無錫（5174.28）、佛山（5083.75）、泉州（4933.02）、成都（4880.90）、北京（4529.10）、東莞（4488.59）、南通（4461.30）、天津（4376.19）、南京（4332.33）、鄭州（4212.20）、杭州（4119.00）、長沙（4100.27）、青島（3911.51）。

報導稱，最近數年，大陸城市工業經濟前五名基本由上海、深圳、蘇州、重慶和廣州「包攬」。近幾年最大變化是去年深圳市以1.13兆元（約合新台幣4.97兆元）的全部工業增加值，首次超過上海的1.08兆元，成為中國工業第一大市。

事實上，深圳市去年之前，已連續4年奪得工業總產值中國城市第一，去年首奪工業增加值第一，斬獲工業總產值、增加值雙料冠軍，才讓外界驚覺已媲美上海，而且今年深圳再次展露冠軍相。

深圳市統計局10月30日發布前三季統計數據：全市地區生產總值2兆4468.25億元，同比增長5.4％。其中，第二產業增加值8876.97億元，同比增長4.7％；規模以上工業增加值同比增長4.2％。

稍早前公布的上海市前三季統計數據，全市實現地區生產總值3兆3019.23億元，同比增長6.0％。其中，第二產業增加值7953.57億元，增長4.2％；規模以上工業增加值同比增長3.0％。

相較之下，前三季深圳市不僅第二產業（主要是工業）增加值比上海多近千億元（923.4億元），增速快0.5個百分點，規上工業增加值增速也更快，優勢達1.2個百分點。

基於去年數據和今年增速對比，可以看出深圳勢頭明顯強於上海。加上產業特點決定的深圳工業增速往往逐季提高的慣性，重慶、蘇州等競爭對手也難有機會在第四季反超，深圳很可能成功衛冕年度工業第一城雙料冠軍。

此外，五強當中廣州位子較危險，身後寧波十分靠近，工業增速比廣州快得多——前三季廣州規上工業增加值下降，而寧波增速在十強當中僅次於無錫和佛山。

保持目前勢頭，寧波、武漢、無錫、佛山、泉州有望占今年工業十強城市後五名。其中武漢是新晉級城市，被擠出局的是「世界工廠」的東莞。

近年持續國際貿易摩擦嚴重打擊東莞經濟。加上東莞五大支柱產業之首的電子資訊製造業，正是美國對中國實施貿易壓制的主要攻擊點。