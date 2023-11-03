許多人有睡午覺的習慣，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，最近研究發現，習慣性午睡的人，其腦容量較大，腦容量大是大腦健康的標誌，與退化疾病的風險降低有關。但他提醒，民眾午睡最好在10~20分鐘左右、不要超過下午2時後才午睡、別吃完午餐就睡、午睡後應活動一下後才開始工作等5大注意事項。

黃軒在其臉書粉專表示，最近一項由加州大學洛杉磯分校與烏拉圭共和國大學合作的研究發現，相較於沒有習慣性午睡者，有午睡習慣者的大腦體積較大，此差異相當於逆齡2.6~6.5年。而腦容量大是良好大腦健康的標誌，也與退化疾病的風險降低有關。

黃軒表示，睡眠是人體恢復和修復的重要過程，在睡眠中，大腦會清除廢物、修復受損的神經元，並促進神經細胞的生長和連接。經常午睡的人的大腦體積比不午睡的人更大，這可能是由於午睡可以促進大腦的海馬體、前額葉皮層等重要區域的發育。海馬體是負責記憶和學習的區域，前額葉皮層則負責執行高級認知功能，例如決策、規劃、解決問題等。大腦體積通常由遺傳、飲食、運動和整體生活方式等多種因素影響。

黃軒並表示，午睡的效果也取決於睡眠的時間和品質，因此，他提出午睡的5大注意事項。

1. 午睡時間最佳在10~20分鐘左右，可以提高清醒度、注意力、記憶力和創造力

2. 午睡時間不宜過晚（例如超過下午2時或3時），以免干擾晚上的入睡

3. 睡午覺的時間最好在午餐後1~2小時內。

4. 午睡的環境應該安靜、舒適。

5. 午睡後可以稍微活動一下，再開始工作或學習。