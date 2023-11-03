周渝民（仔仔）2015年和喻虹淵假戲真做結婚，婚後育有一女，女兒如今已經7歲，對家事相當低調的周渝民，近日受訪罕見提到女兒，承認因為自己怕血，當年放棄進產房的機會，有別於其他新手爸爸見到小孩第一眼的感動，周漁民笑說看到女兒第一眼僅覺得「她好髒」，冷靜到旁人都覺得好笑。

周渝民過去因演出《痞子英雄》和喻虹淵進而交往結婚，據《自由時報》報導，周渝民受訪表示，當年老婆是剖腹生產，但由於他看到血就會頭暈，在醫生評估下就沒進產房，免得增加醫護人員麻煩，女兒剛出生時，身上還有羊水等痕跡，他回憶第一眼只驚訝覺得女兒怎麼髒髒的，接著不敢置信真的當爸，拍了幾張照片給親友報平安，沒有太多激動情緒。

周渝民和喻虹淵8年前結婚。（圖／翻攝自周渝民微博）

過去被問到是否有意拚第二胎？周渝民總貼心表示因為女兒是高敏感、需要陪伴的孩子，夫妻倆已經花很多心力陪女兒走過小時候比較脆弱的時光，不知道第二胎的個性會如何，因此夫妻倆認為把心力都放在這個孩子身上，不想再生第二胎，直言：「我不想、太太也不想，我們都太愛這個孩子！」

然而周渝民也坦言，女兒漸漸大了會想要弟弟妹妹陪伴，「但當我們說要她好好照顧弟弟妹妹，她又說不要，要弟弟妹妹來照顧她」，他也承認是女兒奴，對女兒總是有求必應，「我很愛她，所以我在社會上的規則在她面前都不重要，也可以接受她的批評」，並笑說原本不知道怎麼跟孩子講自己的職業，有次偷放以前F4的影片給女兒看，沒想到愛女竟說：「這是你嗎？這人頭髮怎麼那麼長？」，讓他哭笑不得。