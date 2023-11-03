臺中第六警分局轄區政府機構匯聚，百貨公司林立，政經發展蓬勃，前來工作及消費之流動人口快速成長，轄區警察肩負維護治安、交安之重責大任遂行極具挑戰，為使員警有優質體能訓練環境，持續於分局下轄的「西屯警技館」辦理訓練課程，鼓勵員警勤餘鍛鍊強健體魄。

小龍教練為使員警勤餘能就警技館內既有之設備鍛鍊體魄，以淺顯易懂的方式，讓員警快速了解器材的使用技巧。(戴志揚翻攝)

小龍教練為使員警勤餘能就警技館內既有之設備鍛鍊體魄，以淺顯易懂的方式，讓員警快速了解器材的使用技巧。(戴志揚翻攝)

第六警分局長賈立民及永福派出所所長賴進忠非常注重同仁之身體健康及執勤安全，時常提醒同仁警察工作日夜輪班，應做好自主健康管理，除常年訓練項目-爬山、跑步等強化心肺耐力之運動外，警察逮捕犯人最需要的肌力與肌耐力亦是平常訓練不可疏忽之項目，有鑑於「西屯警技館」設置於永福派出所駐地，賴所長日前特邀請健身教練小龍-余柏賢至所與同仁分享如何有效鍛鍊身體。

小龍教練為使員警勤餘能就警技館內既有之設備鍛鍊體魄，以淺顯易懂的方式，讓員警快速了解器材的使用技巧。(戴志揚翻攝)

小龍教練為使員警勤餘能就警技館內既有之設備鍛鍊體魄，特別就地取材，分享彈力帶、啞鈴、大飛鳥及其最擅長的街頭健身，教練當日以淺顯易懂的方式，讓員警快速了解器材的使用技巧，並就員警的提問一一解惑，員警紛紛大讚受益良多。