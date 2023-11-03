●美國零售業聯合會（NRF）估計，今年在11～12月黃金檔期的銷售額估將介於9573億～9666億美元，相當於成長3%～4%，遠不及去年的成長5.4%和2021年成長12.7%，將創下5年來最疲弱的增長。NRF執行長Matthew Shay表示，因通膨高漲及抵押貸款還款金額大增，美國消費開支將轉趨謹慎，不利於零售業表現。

●英國央行連續第二次會議維持利率不變，此決議符合市場普遍預期。英央貨幣政策委員會（MPC）在聲明中表示，根據最新預測，貨幣政策可能需要長時間維持其限制性，一旦有證據顯示通膨壓力升高，就有必要進一步緊縮貨幣政策。

●房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款平均利率為7.76%，較前一周（7.79%）下滑，為連升7周後首見回落。

●美國勞工部公布，上周（截至10月28日）初次請領失業給付人數周增5000人，達到21.7萬人，連升第6周，並超出市場預期的21萬人。上周初領失業金人數4周均值為21萬人，周增2000人。截至10月21日止當周，美國續領失業金人數周增3.5萬人，為181.8萬人，超出市場預期的180萬人。

●市場認為聯準會或許已經完成升息任務，周四美元和美國公債殖利率下滑，金價和油價上漲。美元指數一度下挫1%，報105.81。繼周三跌破4.8%之後，美國10年期債息周四一度下跌16.6個基點，最低觸及4.623%。日圓漲破150兌一美元大關，最高漲0.73%，報149.85兌一美元。全球最大加密貨幣比特幣一度上漲4.7%，逼近3.6萬美元。紐約期金收漲6美元或0.3%，報每盎司1993.5美元。現貨金價收漲0.13%，報每盎司1985.1美元，盤中一度漲0.46%，報1991.7美元。紐約12月期油大漲2.51%，報每桶82.46美元。倫敦布蘭特1月期油大漲2.62%，報每桶86.85美元。