2024年即將來臨，明年運勢究竟如何呢？《搜狐網》分享3生肖運勢開始走上坡，經過逆境後，會迎來貴人相助，喜事接二連三，橫財滾滾而來，不僅事業運與財運旺，就連桃花運也很好，有機會脫單。

▎生肖牛

生肖牛在2024年會迎來巨大轉運，或許先前正處於低谷，但之後運勢開始走上坡，出現貴人為他們帶來新機會與突破，事業上能獲得上司的賞識與提拔，而得到升遷或加薪的機會，工作發展一帆風順，此外財運跟著旺，發橫財的機會大，同時桃花運也不錯，感情上有新進展，有機會遇到真命天子或天女。

▎生肖龍

生肖龍2024年將迎來蓬勃發展的時機，往年可能面臨各種挑戰，不過接下來有機會轉運，生命中出現貴人給予支持與幫助，工作上會遇重要合作夥伴，共同展開一項大型的項目，迎來巨大突破，財運方面也相當好，先前的投資或專案能獲得豐厚回報。若是目前處於單身，不久後可能會碰到讓自己心動的對象，要好好把握機會。

▎生肖狗

生肖狗2024年會感受到幸福，前陣子可能處於艱難狀態，之後將否極泰來，貴人出現為他們帶來好運，事業方面能獲同事與主管的讚賞，因而得到更多的機會與挑戰，生肖狗狀態也相當好，創意源源不絕，能夠想出許多新奇的方案，財運方面將得到豐盈的橫財，使財富累積得越來越多，感情部分也有機會遇到一段好戀情。