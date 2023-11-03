最早提供的零食小物以及非酒精性飲料的手推餐車服務，是從1964年東海道新幹線開通時就有，算算至今已將近一甲子時間。由於日本大大小小車站內，幾乎都有各式各樣的商店，愈來愈多民眾在搭新幹線之前，都會自己先買好東西上來吃，故車內的餐車服務也慢慢也沒什麼人要用。

於是，東海旅客鐵道株式會社（Central Japan Railway），也就是JR東海在11月1日改推行動訂購服務，也就是說乘坐頭等艙綠色車廂的旅客，可以掃描座椅背面的二維條碼QR Code來購買所需之物。

這個日本第一條連接東京與新大阪之間的新幹線，車內所提供的商品，從以前多達65種左右，大幅精簡至目前僅15種左右，但Sujahta冰淇淋還是有被保留下來。

Sujahta冰淇淋素以超級硬而著名，不少民眾使用湯匙吃的時候，常常勺子都折斷了還沒吃到半口冰淇淋。這種有不少人氣的Sujahta超硬冰淇淋，目前也在JR名古屋，以及新大阪等6個希望號（Nozomi）新幹線的月台自動販賣機買得到。

日媒指出，不少人已利用行動掃碼的方式，在東海道新幹線上購買咖啡，因為日本員工在公出時，常會買咖啡當伴手禮。為了追求完美，已有80多年歷史的京都老店Inoda Coffee，已在這個新幹線車廂內的咖啡服務項目內，迄今至少更新了3次。