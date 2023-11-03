新北市新店區3日上午傳出動物慘遭殘忍虐殺，忠孝里長游皓麟接獲通報，已向警方報案急通報動保處，追查出真凶。（游皓麟提供）

新北市新店區3日上午傳出動物慘遭殘忍虐殺，凶手不僅「分屍」斷頭，甚至是碎屍萬斷，忠孝里長游皓麟接獲通報，已向警方報案急通報動保處，追查出真凶。（游皓麟提供）

新北市新店區今（3）日早傳出疑似流浪狗慘遭殘忍虐殺，凶手不僅將「分屍」斷頭，甚至是碎屍萬斷，再將屍體棄置花圃，忠孝里長游皓麟接獲通報，已向警方報案急通報動保處，追查出真凶。動保處指出，現場找到2具頭骨、內臟及皮毛，初判是山羌，已將屍體送至調查局化驗DNA。

忠孝里長游皓麟表示，今早里民在新店復興路遛狗，突然狗狗驚惶大叫，里民聞到惡臭及血腥味，察看後發現竟是動物狗屍體。看屍體疑似是流浪狗，但目前情況仍未明，已通報警方及動保處查緝真凶。

警方到場拉設封鎖線，管制現場。（新店警分局提供）

動保處人員將現場相關證物帶回化驗。（新店警分局提供）

警方到場拉設封鎖線，管制現場，並調閱周圍監視器，動保處人員則將現場相關證物帶回化驗，新店警分局協助動保處釐清案情。

動保處長楊淑方表示，現場找到2具頭骨、內臟及皮毛，依據頭型、牙齒、耳朵形狀，初判是山羌，為審慎起見，已將屍體送至調查局化驗DNA。

揚淑方指出，涉獵捕野生動物，違反《野生動物保育法》第49條第1項1款規定，可處6萬至30萬元罰鍰。