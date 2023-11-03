美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天指出，旗下衛星網路事業星鏈（Starlink）已實現現金流損益兩平。

路透社報導，馬斯克2021年時表示，一旦現金流量合理可預測，SpaceX將分拆Starlink並將其上市交易。

自2019年以來，Starlink持續拓展地球低軌道（low-Earth orbit）網絡規模至5000枚衛星左右，迅速將自身定位為全球最大衛星營運商以及Viasat和Eutelsat新收購的OneWeb等衛星網路公司的競爭對手。

馬斯克今天在社群媒體X貼文指出：「Starlink現在也占所有活躍衛星中的大多數，並將在明年之前占從地球累積發射所有衛星中的大多數。」

Starlink因協助提供烏克蘭關鍵的衛星通訊以對抗俄羅斯侵略，自去年以來一直備受矚目。

馬斯克上月表示將支援加薩與「國際公認援助組織」之間的通訊。加薩走廊（Gaza Strip）的電話與網路通訊遭切斷後，當地民眾與外界和彼此斷絕聯繫。

「華爾街日報」9月引用文件內容報導，Starlink公布去年營收成長6倍多至14億美元，但低於馬斯克設定的目標。

SpaceX市值約1500億美元，是目前全球價值最高的民間企業之一。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1121103