民進黨總統參選人賴清德副手人選備受關注，又以駐美代表蕭美琴呼聲最高，對此，民進黨立委莊瑞雄指出，每次立法院黨團出訪，對蕭美琴的印象都很好，如果真的是她，真的是超級加分，各陣營大家都會選擇最佳的副手，會讓大家知道，競選總部有時程安排都尊重，在登記之前會公布副總統人選。
民進黨立委劉世芳表示，副總統賴清德所說，推薦的副總統人選有六位以上，但是如果蕭美琴願意擔任副手，會是最亮麗的人選。
民進黨總統參選人賴清德副手人選備受關注，又以駐美代表蕭美琴呼聲最高，對此，民進黨立委莊瑞雄指出，每次立法院黨團出訪，對蕭美琴的印象都很好，如果真的是她，真的是超級加分，各陣營大家都會選擇最佳的副手，會讓大家知道，競選總部有時程安排都尊重，在登記之前會公布副總統人選。
民進黨立委劉世芳表示，副總統賴清德所說，推薦的副總統人選有六位以上，但是如果蕭美琴願意擔任副手，會是最亮麗的人選。
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