NBA傳出噩耗，前太陽球星、隊史得分王戴維斯（Walter Davis）因為自然因素過世，享壽69歲。北卡羅萊納大學發出聲明表示，戴維斯是在夏洛特探訪親友的期間被發現離世。

身高6呎6吋（約198公分）的戴維斯，大學時期效力北卡，是「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）的學長，兩人先後替NCAA傳奇教頭迪恩史密斯（Dean Smith）打球，1976年蒙特婁奧運，戴維斯為美國男籃奪下金牌，隔年選秀會以第5順位加盟太陽，生涯6度入選明星賽、2次年度最佳陣容。

戴維斯效力太陽11年後離隊，至今仍以15666分位居隊史得分王，15年職業生涯場均可攻下18.9分、3.8助攻和1.2次抄截，不過太陽球星戴文布克（Devin Booker）至今已為太陽砍下12720分，按照得分效率，布克成為太陽隊史得分王只是時間上的問題，而連續缺陣3場比賽後，戴文布克將在3日對陣馬刺復出。

1986年NBA爆發禁藥案，當時多名太陽球員因使用古柯鹼被起訴，戴維斯也被點名牽涉其中，但最終沒有被起訴，還在法院指控隊友。離開太陽的戴維斯陸續加盟金塊、拓荒者，最終在1992年宣告退休，戴維斯的6號球衣也早已被太陽高掛在球場頂部，而姪子修伯特戴維斯（Hubert Davis）也曾打上NBA，退休後在北卡擔任教練。